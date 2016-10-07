Вашингтон, 8 октября, 2016, 02:47 — ИА Регнум. Глава подкомитета Сената США по кибербезопасности, республиканец Кори Гарднер заявил о намерении внести законопроект о новых санкциях в отношении России после заявлений Вашингтона о причастности Москвы к организации хакерских атак на серверы политических организаций США

facebook.com/SenCoryGardner Американский сенатор Кори Гарднер

«Я планирую внести законопроект, который обяжет Администрацию ввести санкции против плохих деятелей в России, ответственных за злонамеренные действия в киберпространстве», — написал американский сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Национальная разведка США обвинили правительство России в организации кибератак против политических организаций США и структуры избиркомов — якобы с целью повлиять на ход президентской избирательной кампании в США. Каких-либо доказательств в подтверждение этих заявлений американская сторона традиционно не предоставила.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «ерундой» данные заявления из Вашингтона. «На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли», — отметил он.