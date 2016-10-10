Тула, 3 февраля, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Предприятия российского военно-промышленного комплекса требуют поступления молодых специалистов. Кроме того, может потребоваться мобилизация старых кадров. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в АО НПО «СПЛАВ» (Тула) сегодня, 3 февраля.

Tularegion.ru Сергей Шойгу посещает предприятие ВПК

На совещании Шойгу отметил, что рассчитывает в этом вопросе на поддержку тульского руководства. Для повышения эффективности работы оборонного предприятия (производит ракетные системы залпового огня), потребуется «мобилизация старых кадров», а также подготовка молодых кадров. Шойгу пояснил, что от оборонного промышленного комплекса и от тульского предприятия в частности потребуются большие объёмы производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Тульской области Алексей Дюмин на совещании под руководством Шойгу заявил, что научно-производственные роты на оборонных предприятиях региона будут сформированы в ближайшее время.

«Это позволит сохранить и вырастить научные кадры в интересах развития научно-технического потенциала предприятий ОПК нашего региона, и создать новейшие образцы вооружения и военной техники для Вооруженных сил РФ», — сказал он.