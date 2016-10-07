Чикаго, США, 8 октября, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама досрочно принял участие в голосовании на президентских выборах, которые назначены на начало ноября этого года, передаёт NBC News.

DonkeyHotey Выборы

Как сообщает телеканал, американский президент проголосовал 7 октября в Чикаго, где он проживал до избрания на пост. На участок Барак Обама прибыл в приподнятом настроении и шутил перед журналистами.

«Ой, а когда же я родился?» — сказал президент, заполняя документы для голосования. Позднее Обама пытался прикрыть рукой от присутствующих экран машины для голосования и поинтересовался у сотрудников избиркома: «Теперь не видно?».

Напомним, срок полномочий Барака Обамы, занимающего кресло главы Белого дома второй срок, истекает в январе 2017 года.

Президентские выборы в США должны пройти 8 ноября этого года. Ожидается, что основная борьба на них развернётся между кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.