Вашингтон, 8 октября, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Госдепартамент США 7не видит «ничего необычного» в планах Минобороны России по возвращению военных баз на Кубу и во Вьетнам. Об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби, передаёт телеканал RT.

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«Базы за границами — это суверенные решения, которые должны проработать две страны. В этом нет ничего необычного», — сказал Кирби, добавив, что не может говорить о мотивах, которые стоят за подобными решениями.

«Особого чувства беспокойства, когда какая-либо страна рассматривает возможность иностранных баз, у нас нет, — сказал представитель Госдепартамента. — У нас самих есть базы за рубежом, для нас наше присутствие за рубежом вполне комфортабельно».

Как передавало ИА REGNUM, 7 октября замминистра обороны России Николай Панков на заседании в Государственной думе сообщил, что Минобороны занимается проработкой варианта возвращения военных баз на Кубу и во Вьетнам.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данный вопрос, отметил, что геополитическая обстановка на сегодняшний день далека от статического состояния, и страны реагируют на подвижность международной обстановки.

«Естественно, все страны в соответствии со своими национальными интересами оценивают эти изменения и предпринимают определенные меры в том русле, в котором считают нужным», — сказал он.

Не исключено, что заявления российских официальных структур по возможности возвращения военных баз на Кубу «не вызывают беспокойства в Вашингтоне», так как руководство США уверено, что кубинская сторона не согласится на размещение военных баз. Опять же, под нажимом США.

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