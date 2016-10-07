Порт-о-Пренс, 8 октября, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Официальные лица Гаити подтвердили смерть не менее 800 человек, десятки тысяч лишились крова, сообщает Reuters 7 октября.

Feed My Starving Children (FMSC) Дети Гаити

По данным местных органов власти, ураган «Мэтью», обрушившийся на Гаити 4 октября, унес на юго-востоке страны 842 жизни, число погибших продолжает расти. Сотни человек числятся пропавшими без вести.

Панамериканская организация здравоохранения (ПОЗ) сообщила, что 61 500 человек лишились крова и находятся в центрах временного размещения.

Также врачи отмечают новую вспышку холеры, десятки заболеваний подтверждены в разных населенных пунктах. ПОЗ опасается возникновения эпидемии из-за антисанитарии, нарушения водной инфраструктуры, отсутствия достаточного количества медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября ураган «Мэтью» обрушился на юго-запад Гаити. Многие населенные пункты на островном государстве затоплены, ураган разрушил дома, линии электропередач, объекты гражданской инфраструктуры, сельскохозяйственные угодья. 6 октября Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что в зоне бедствия на Гаити находятся не менее 350 тысяч человек, которым срочно нужна гуманитарная помощь. 7 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможном начале эпидемии холеры в результате катастрофы, которая стала «худшим кризисом» с разрушительного землетрясения 2010 года.

На данный момент «Мэтью» добрался до восточного побережья США и «бушует» в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина. С востока США ранее были эвакуированы более 2 миллионов человек, президент Барак Обама объявил на побережье режим чрезвычайной ситуации.