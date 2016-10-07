Донецк, 8 октября, 2016, 00:39 — ИА Регнум. В Донбассе продолжаются спорадические перестрелки на всех основных участках фронта. При этом противоборствующие стороны применяют ствольную артиллерию, танки и весь спектр огнестрельного вооружения. Об этом 7 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

Dokonline.com Бойцы армии ДНР

Так, командующий оперативным командованием Народной милицией ДНР Денис Синенков заявил, что за прошедшую неделю на Донетчине в результате боевых действий погибли пять бойцов ДНР, еще трое солдат и мирный житель получили ранения.

«На этой неделе погибли пять военнослужащих ДНР и трое получили ранения», — сказал Синенков.

Командующий добавил, что за последние семь дней подразделения ВСУ более 1300 раз открывали огонь по позициям армии ДНР. «За неделю украинские силовики 1352 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением артиллерии, танков и минометов, по территории республики — 803 раза», — рассказал Синенков.

Он сообщил, что на территории Донетчины активизировалась работа украинских диверсионно-разведывательных групп из состава сил специальных операций ВСУ. Военный напомнил, что утром 5 октября в результате установленной закладки на проезжей части дороги в Макеевке, подорвался на фугасе топливозаправщик. От взрыва большой мощности было повреждено остекление в 10 учебных заведениях, трех детских садах, больнице и десятках жилых домов.

Синенков отметил, что ВСУ продолжают усиливать огневые позиции на линии фронта тяжелой артиллерией, танками и минометами. «На Горловском направлении выявлена танковая рота и батарея 122-мм САУ «Гвоздика». На Донецком — реактивный дивизион РСЗО «Град», три батареи 120-мм минометов, в том числе и САО «Нона-С». На Мариупольском — танковая и две мотопехотные роты, батарея 122-мм гаубиц Д-30 и батарея120-мм минометов», — уточнил Синенков.

По его словам, небоевые потери ВСУ достигли 110 человек. «В подразделениях ВСУ на этой неделе фиксируется критическое число небоевых потерь. По нашим данным, в военные медицинские учреждения за эту неделю попало боле 110 украинских военнослужащих… 3 октября военнослужащий 30 бригады прострелил себе мягкие ткани ноги, а 4 октября другой военнослужащий повторил «этот героический подвиг», узнав, что его сослуживец доставлен в военный госпиталь», — подчеркнул Синенков.

Он также проинформировал, что 1 октября жители поселков Николаевка и Новогнатовка (Донетчина) протестовали против размещения в их населенных пунктах военных складов ВСУ. «С целью предотвращения массовых беспорядков в данных населенных пунктах и прекращения мирных митингов, представителями СБУ за несколько дней до протестов начали активно проводиться зачистки и выявление активистов со стороны мирного населения… Однако это не предотвратило публичного выражения протеста к украинской власти жителями поселков, а также интерес международных наблюдателей к сложившейся проблеме», — рассказал Синенков добавив, что украинские силовики задержали восемь протестующих.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко на пресс-конференции заявил, что украинская сторона нашла очередной предлог, чтобы не отводить свои силы и средства в районе Станицы Луганской в рамках достигнутых соглашений.

«Украинская сторона не готова отводить вооружение от Станицы Луганской и для того, чтобы не начинать разведение сил на этом участке находят все новые предлоги. Вчера, в четверг, Леонид Кучма (представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, — прим. ред.) заявил, что отвод сил от Станицы Луганской начнется только после проведения этого мероприятия в ДНР, а также при условии соблюдения режима тишины на этом участке. Однако украинская сторона практически каждый день обстреливает позиции НМ в районе памятника Князю Игорю со стороны Станицы Луганской, где, согласно рамочному соглашению, должно состояться разведение. Только вчера вечером ВСУ открыли огонь в нашу сторону из зенитных установок и стрелкового оружия», — констатировал Марочко.

По его словам, украинская сторона продолжает нарушать Минские договоренности как в вопросе разведения сил и средств, так и в части соблюдения режима тишины. Он отметил, что подразделения ВСУ продолжают наращивать свои силы и средства вблизи линии соприкосновения и усиливать свою группировку националистическими батальонами.

«Нам стало известно, что на железнодорожную станцию в н.п. Рубежное прибыл состав с 10 единицами БТР, 10 противотанковыми орудиями МТ-12 «Рапира», военными автомобилями «Урал» с понтонными мостами. В ближайшее время прибывшая военная техника и вооружение отправится к линии боевого соприкосновения. Также, по имеющейся у нас информации, к линии боевого соприкосновения в район н.п. Болотенное прибыли дополнительные националистические подразделения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В н.п. Станица Луганская прибыли две САУ, четыре БТР и около 50 человек личного состава с оружием и боеприпасами. На всей этой технике были установлены флаги «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… В зоне ответственности 28-й бригады ВСУ в районе н.п. Новоайдар отмечены оборудованные в инженерном отношении позиции, построены новые блиндажи и укрепления», — добавил Марочко.

Он полагает, что данные факты свидетельствуют о том, что «олигархическая киевская власть не намерена вести мирный диалог для урегулирования обстановки на Донбассе, а наоборот использует любые возможности для дестабилизации ситуации, тем самым пытается отвлечь внимание граждан Украины от многочисленных внутренних проблем».

Марочко также сообщил, что с сегодняшнего дня «согласно плану подготовки соединений и частей НМ ЛНР, в рамках проведения тактического учения, которое пройдет с 11 по 14 октября, подразделения НМ приведены в высшую степень боевой готовности и выведены в район проведения учений».

В свою очередь, 7 октября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий «погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения».

По его словам, сегодня утром, в 11:00, в районе Богдановки и Петровского (Мариупольское направление) успешно состоялось разведение сил и средств украинских войск и отрядов противника. «Силы «АТО» отошли на 1 км на запад и заняли новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода был верифицирован представителями СММ ОБСЕ и СЦКК», — заверил Лысенко.

Он сообщил, что вчера украинские позиции в Марьинке, Широкино, Новогригорьевке и Павлополе попали под обстрелы ВС ДНР. «Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 17 вражеских обстрелов, в том числе один минометный», — уточнил Лысенко. При этом под Новозвановкой (Луганское направление) украинские войска попали под обстрел из тяжелого вооружения ЛНР (выпущено более 40 минометных мин). «Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось девять вражеских обстрелов, в том числе один минометный и два снайперских», — сказал Лысенко. Полковник отметил, что на Донецком направлении «боевые действия велись только в авдеевский промзоне». В частности, ВС ДНР применяли минометы и пушки (выпущено более 60 артснарядов). «Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось четыре вражеских обстрела, в том числе один — из тяжелого вооружения», — подчеркнул Лысенко.

В то же время пресс-служба Минобороны Украины информирует, что в районе Станицы Луганской отвод сил и средств украинских подразделений пока невозможен из-за обстрелов со стороны ВС ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 и 7 октября подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Отвод вооружений и личного состава в Станице Луганской запланирован на 9 октября. Ранее, 21 сентября, в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагал с 1 октября начать создание зон безопасности на трех участках фронта: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина).