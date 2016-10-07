Калуга, 8 октября, 2016, 00:21 — ИА Регнум.



Пресс-службы калужского областного управления МВД России Генерал — майор полиции Сергей Плахих

Указом президента РФ Владимира Путина генерал-майор полиции Сергей Владимирович Плахих назначен начальником управле6ния МВД России по Калужской области. Ранее Плахих возглавлял УВД по Восточному административному округу Гланого управления МВД России по городу Москве.

Как сообщили 7 октября корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, Сергей Плахих родился в 1963 году в киргизском городе Фрунзе. В 1985 году окончил Фрунзенский политехнический институт.

С 1993 года по 1998 год Сергей Плахих работал на различных должностях в системе МВД РФ. В 2000 году он с отличием окончил Академию управления МВД России. Тогда же, Сергей Плахих был назначен на должность заместителя начальника отдела внутренних дел подмосковного города Железнодорожный .

Плохих женат. У него два сына. Имеет государственные награды. Он также является Почетным сотрудником Московского уголовного розыска.