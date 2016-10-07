Москва, 8 октября, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 10 октября вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции семи предприятий Белоруссии. Об этом говорится в письме российского ведомства, направленном 7 октября в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат. 1945

Как уточнили в пресс-службе Россельхознадзора, запрет вводится в отношении продукции ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (Солигорский филиал), «Сморгонских молочных продуктов» (филиал «Лидский молочно-консервный комбинат»), Иванцевичского РАЙПО (филиал Коопзаготпром), УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности», Дрибинского РАЙПО, ООО «БилтонгФуд» и ООО «ГурманФуд».

Отмечается, что в письме к белорусской стороне Россельхознадзор уведомил о продолжающихся случаях поступления в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, приобретающих в последнее время «систематический характер».

В этой связи российское ведомство также призвало белорусских коллег ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ещё девяти предприятий: СООО «Чизмастер», ОАО «Беловежский», КПУП «Форелевое хозяйство «Лохва», ОАО «Розовый кит», ОАО «Рыбокомбинат «Любань», ОАО «Птицефабрика Городок», ОАО «Кленовичи», СЗАО «Серволюкс» (филиал «Серволюкс Агро») и СООО «Витконпродукт».

Россельхознадзор призвал принять все необходимые меры по недопущению поставок в Россию подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, а также провести расследование по установлению причин по каждому факту нарушений в продукции указанных предприятий и представить российской стороне его результаты «с приложением соответствующих материалов для проведения анализа».

Как передавало ИА REGNUM, 22 сентября Россельхознадзор отреагировал на «сетования» Александра Лукашенко, опубликовав также факты поставок из Белоруссии контрабанды и опасных для здоровья человека продуктов питания. До этого, 15 сентября ведомство предупредило белорусских друзей и партнёров о возможных ограничениях на поставки в Россию продукции из четырёх областей Белоруссии.