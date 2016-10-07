Калуга, 8 октября, 2016, 00:14 — ИА Регнум.



Шеренга

Порядка 2 млн 279,5 тыс. рублей украл у Министерства обороны России предприниматель Евгений Токмянин, сообщает 7 октября корреспондент ИА REGNUM, по информации калужского управления Федеральной службы безопасности России.

Сотрудники правоохранительного органа установили, что мошеннику из Калуги путем фальсификаций с финансовыми документами удалось похитить бюджетные деньги, в рамках государственного контракта, заключенного с Министерством обороны России по перевозкам военнослужащих и грузов.

Между тем, транспортные услуги войсковому соединению предприниматель оказал только на бумаге. Реально: военнослужащих и грузы он не перевозил. Документы, подтверждающие, что якобы военкоме имущество было перевезено, оказались подделкой.

Калужский районный суд признал предпринимателя виновным и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Кроме того, жулику пришлось в полном объёме возместить ущерб, нанесенный военному ведомству.