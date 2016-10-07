Вашингтон, 8 октября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Власти США официально обвинили Российскую Федерацию во взломе серверов Демократической партии. Об этом сегодня, 7 октября, пишет The Washington Post со ссылкой на заявление офиса главы национальной разведки и министерства национальной безопасности США.

Ярость

Сообщается, что администрация президента США Барака Хуссейна Обамы официально обвинила Россию в проведении широкомасштабной кампании по вмешательству в выборы президента США, включая взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии США и других политиков.

Официальные обвинения последовали после заявлений от администрации Обамы и ряда демократических сенаторов, которые считают, что за взломом серверов Демпартии стоит Российское государство, а не отдельные хакеры.

В итоге Белый дом официально обвиняет Россию во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США, в утечке адресов персональных электронных ящиков, а также в утечке адресов и номеров телефонов членом Демократической партии.

Напомним, демократы заявили о взломе своих серверов ещё в июле этого года в разгар президентской гонки. В Национальном комитет Демпартии заявили, что провели собственное расследование и выяснили, что за взломом стоят российские хакеры.

После того, как демократы объявили о взломе своих серверов, в интернете появились письма членов Демпартии, которые, собственно, и были украдены. Глава комитет Дебби Вассерман Шульц была вынуждена уйти в отставку.