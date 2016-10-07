Минск, 8 октября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной и национальной валюте на уровне «B-», прогноз по рейтингам «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нас выбирают

Краткосрочные рейтинги республики в иностранной и национальной валюте также подтверждены на уровне «B».

Эксперты агентства отмечают, что сдерживающее влияние на рейтинги Белоруссии оказывают низкая, по их мнению, предсказуемость и эффективность институциональной системы, а также слабая внешнеэкономическая позиция республики и неэффективность проводимой денежно-кредитной политики.

Отмечается, что рейтинги поддерживаются на текущем уровне за счёт профицита бюджета и оказания Белоруссии финансовой поддержки со стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Белоруссии неоднократно выражало неудовлетворение оценкой состояния экономики республики западными рейтинговыми агентствами. Официальным Минском предпринимались заведомо провальные попытки создать свои, «национальные» рейтинги, а также попытки апеллировать к рейтингу китайского Dagong Global Credit Rating Co., Ltd. («Дагонг»).