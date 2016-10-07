Рига, 7 октября, 2016, 23:39 — ИА Регнум. В Национальных вооруженных силах Латвии начата активная «перекличка» персонала, а также усилено наблюдение за границей и воздушным пространством государства — поводом к этому стала якобы высокая активность армии РФ в непосредственной близости от стран Прибалтики, заявили в Министерстве обороны, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Так, по информации Минобороны, в течение двух дней возле границы Латвии идентифицированы самолеты ВВС РФ: тактические бомбардировщики Су-27, многоцелевые истребители Су-27, а также военно-транспортный Ан-26. Возле сухопутной границы проходят совместные учения 76-й и 98-й воздушно-десантных дивизий с элементами полноценной боевой деятельности. Помимо этого, 76-я дивизия впервые укреплена танковой ротой.

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