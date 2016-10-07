Москва, 7 октября, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Глава группы ВТБ Андрей Костин заявил, что мировые финансовые круги крайне негативно относятся к возможности введения новых санкций против России. Об этом Костин заявил сегодня, 7 октября, в эфире телеканал «Россия 24».

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Костин отметил, что настрой мировых финансистов и банкиров довольно негативный. «Если говорить о настрое банкиров, финансистов, то оно, конечно, крайне негативное не только к новым возможным санкциям, но к тем, которые уже введены в отношении России», — отметил глава группы ВТБ, который посетил встречу Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне (США).

Он отметил, что многие представители мировых финансовых кругов считают, что мировая экономика растет медленно из-за негативной геополитической обстановки в мире. «Конечно, решение политических вопросов, в том числе взаимоотношений Запада с Россией способствовало бы и улучшению экономической стабильности в мире», — отметил Костин.

Напомним, после провала российско-американских соглашений по Сирии, власти США заявили, что рассматривают вопрос об ужесточении антироссийских санкций. Уполномоченный правительства ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству и председательству Германии в ОБСЕ, депутат бундестага Гернот Эрлер сказал, что идеи наложить на Россию санкции из-за ее участия в конфликте в Сирии уже есть.

Действие уже существующих антироссийских санкций Запад намерен продлить.