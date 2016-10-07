Ижевск, 7 октября, 2016, 23:17 — ИА Регнум. В сентябре в Удмуртии резко увеличилось число случаев заболевания гепатитом А. «Ситуация не очень хорошая, потому что заболеваемость выросла в десятки раз и в три раза практически по сравнению с прошлым годом», — заявила в эфире радиостанции «ГТРК. Удмуртия» начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Вера Данилова.

Владислав Осипов ИА REGNUM Первая тетрадь

«Есть проблема по гепатиту А, второй год у нас такая, к сожалению, проблема. На фоне 15-летнего благополучия мы имеем второй год уже подъем заболеваемости вирусным гепатитом А среди детского и взрослого населения. Если в прошлом году у нас эта инфекция территориально распространялась в Ижевске, то сегодня уже охвачено больше 10 муниципальных образований. Практически во всех городах она начинает встречаться. Сейчас уже и Можга, и Воткинск, и Глазов начинают включаться в эпидемический процесс, и ряд муниципальных сельских районов», — сказала Данилова.

По словам представителя ведомства, только в сентябре зарегистрировано 100 случаев заболевания гепатитом А, а за весь 2016 год — 110 случаев. «К сожалению, в республику это был занос с территорий, где эпидситуация неблагополучная по вирусному гепатиту А. Это в основном и южные регионы РФ — Краснодарский край и наши соседи — Марий Эл, которые испытывают такие же проблемы, как и мы», — отметила Данилова, добавив, что инфекция распространяется за счет групп риска, в частности, «цыганское население».

Она констатировала, что в настоящее время инфекция пока распространяется. «Проводятся противоэпидемические мероприятия — пытаемся ликвидировать заболеваемость среди организованных детских групп путем иммунизации, то есть в школах и детских садах, но до 56% заболевают взрослые. Если с детьми мы проводим противоэпидемические мероприятия, то со взрослыми уже проблемы. Многие, к сожалению, амбулаторно лечатся, хотя это тоже допускается в легких формах заболевания», — пояснила представитель Роспотребнадзора.

Данилова напомнила, что вирусный гепатит А принято называть болезнью грязных рук и рекомендовала тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила гигиены и пить бутилированную воду. Вирус очень устойчив во внешней среде, может сохраняться до 12 месяцев и в засуху, и в холод. «Мы можем наблюдать только классические формы. Только тогда, когда появляется желтизна — желтеют склеры и кожа. Многие переносят, особенно взрослые, вообще бессимптомно».

«Об эпидемии пока мы не можем говорить, но то что у нас резкий подъем за сентябрь — это связано с тем, что инфекция у нас циркулирует, а наше население не имеет того иммунитета, который был 15 лет назад», — считает глава отдела.

В то же время портал «Сусанин» сообщает, что в настоящее время в связи с ростом случаев заболевания гепатитом А в Ижевске на карантин закрыты 10 классов в школах и четыре группы в детских садах. Указанные учебные классы находятся в школах Первомайского и Ленинского районов. Ученики, которых вывели на карантин, в течение 35 дней будут находится под наблюдением врачей. Школьники переведены на кабинетную систему, то есть все уроки им проводят в одном помещении.

По информации ресурса IZHLIFE, в республиканском Минздраве говорят о 118 заболевших, из которых 113 человек госпитализированы и пятеро лечатся амбулаторно. Еще 395 человек находятся под наблюдением

По данным ИА «Удмуртия», для вакцинации детей необходимо выделить 15 млн рублей. «Необходимо купить вакцину, пока еще не поздно, хотя бы 10 тыс. доз, чтобы закрыть очаги», — сказала Данилова.

На эти средства можно будет привить только 8,5 тыс. детей в Первомайском районе Ижвеска, где зафиксирована наиболее значительная концентрация заболеваемости — около 60 человек. Решение о выделении средств на проведение вакцинации правительство Удмуртии планирует принять на следующей неделе.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Удмуртии, по состоянию на 3 октября, с начала года в республике зарегистрировано 200 случаев заболевания острым вирусным гепатитом А, наибольшее число заболевших — в Ижевске. Отмечается, что рост заболеваемости связан с заносом инфекции из других регионов РФ.

«В настоящее время Управление проводит комплекс мер по стабилизации ситуации и недопущению дальнейшего распространения инфекции: проводится иммунизация населения в очагах вируса, усилен контроль за качеством питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, пищевых продуктов», — заверили в пресс-службе.

Несмотря на утверждение Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством питьевой воды, 7 октября глава Удмуртии Александр Соловьев лично посетил ижевский водоканал, сообщает телеканал «Моя Удмуртия». Однако визит руководителя республики связан со сложной экономической ситуацией и необходимостью увеличения тарифа на воду, но глава Ижевска Юрий Тюрин и директор МУП «Ижводоканал» Владимир Пискайкин утверждают, что жителям города не о чем беспокоиться. «Пока столичная вода санпину соответствует. И та, что приходит из Камы, и та, что из Ижевского пруда», — сообщил Пискайкин.