Москва, 7 октября, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» успешно провели эксперимент по беспроводной передаче энергии на расстоянии, сообщает пресс-служба корпорации.

Лазерный луч

В частности, была успешно осуществлена передача лазерного луча мощностью 5вт на расстояние 1,5 км. Луч прошел от излучающей до принимающей установки, где был преобразован в электроэнергию, которой хватило для того, чтобы зарядить аккумулятор мобильного телефона. По заявлениям сотрудников РКК «Энергия», через несколько месяцев они смогут заряжать на расстоянии небольшой беспилотный летательный аппарат, а через год — полноразмерный беспилотник.

Ранее уже сообщалось, что в случае успеха наземного эксперимента по беспроводной передаче энергии планируется устроить аналогичное испытание на околоземной орбите. В космическом эксперименте ученые попробуют передать энергию с борта МКС на транспортный грузовой корабль «Прогресс», отведенный от станции на небольшое расстояние.