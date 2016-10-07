Москва, 7 октября, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Командование российских вооружённых сил приняло решение разместить в Сирийской Арабской Республике зенитно-ракетные комплексы С-300 после утечки данных о намерении США нанести массированный ракетный удар по военным объектам сирийских правительственных сил. Об этом сегодня, 7 октября, заявила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает телеканал RT.

Минобороны.рф Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Захарова отметил, что российские ЗРК С-400 находятся в Сирии уже довольно давно, «и никто не говорил, что это шоу». Она отметил, что их нахождение там не было военной тайной и все об этом знали.

Что касается С-300, то эти комплексы появились в Сирии после того, как пошли утечки от экспертов, близких к американскому истеблишменту. Эти утечки шли одна за другой и явно имели общее основание, которое подразумевало, что американцы готовятся бомбить крылатыми ракетами сирийские аэродромы.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в связи с тем, что в Сирии находятся российские военные и российская техника, никто точно не может сказать, куда именно полетят американские ракеты. «Иногда даже сами американцы, учитывая, что в Дейр-эз-Зоре была ошибка, тоже не понимают куда полетят их ракеты», — отметила Захарова. Именно в связи с этим и было принято решение направить в Сирию С-300, пояснила она.