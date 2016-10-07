Минск, 7 октября, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Белоруссия и Европейский союз намерены подписать совместную декларацию о партнёрстве в миграционной сфере. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба МВД республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мигранты на улицах европейских городов

«На следующей неделе министр внутренних дел Игорь Шуневич посетит с визитом Люксембург. Там состоится подписание Совместной декларации о партнёрстве в сфере мобильности между Республикой Беларусь, Европейским союзом и участвующими в партнерстве государствами-членами ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ должен заложить основу для «развития дальнейшего сотрудничества по вопросам миграционной тематики» и позволит «совместными усилиями более эффективно регулировать миграционные потоки, бороться с трафикингом и незаконной переправкой мигрантов».

Кроме того, под данным пресс-службы, сотрудниками МВД Белоруссии совместно с экспертами Еврокомиссии разработан и согласован с заинтересованными компетентными органами проект соглашения между официальным Минском и ЕС о реадмиссии.

«Подобные соглашения призваны обеспечить цивилизованный и гуманный подход к вопросам противодействия незаконной миграции, к самим задерживаемым за нарушение миграционного законодательства», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечают в МВД Белоруссии, непростая миграционная ситуация в ряде государств мира создаёт предпосылки для увеличения количества незаконных мигрантов, предпринимающих попытки транзита через республику, «чтобы попасть в страны Европы».

«Если в прошлом году органы внутренних дел нашей страны задержали на территории республики двенадцать групп нелегалов (61 человек), то за шесть месяцев нынешнего — уже десять (30 человек)», — подчёркивают в ведомстве. Вместе с тем, в Департаменте по гражданству и миграции МВД Белоруссии отмечают, что если раньше в составе групп могло быть до 20 незаконных мигрантов, то сейчас — всего два-три человека.

«Очевидно, что в таких непростых условиях взаимодействие Беларуси с западными партнерами в миграционной сфере должно быть отлажено до мелочей», — отмечают в МВД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии, за 2015 год органами внутренних дел республики было зарегистрировано около 185 тысяч иностранцев, рассмотрено почти 19 тысяч ходатайств о выдаче разрешения на постоянное проживание, выдано порядка 74 тысяч разрешений на временное проживание.

Тем временем коренное население Белоруссии вымирает и мигрирует в Россию. По оценкам независимых экспертов и ФМС России, более полумиллиона граждан Белоруссии трудятся в России.

Госагитпроп республики пытается сформировать позитивный взгляд на проблемы демографии и миграции. Так, в прошлом году было заявлено о намерениях нескольких граждан стран Евросоюза и США поселиться в Белоруссии и получить гражданство республики. Ни один из них в Белоруссию, однако, не переехал. В открытом доступе нет информации о том, во сколько белорусским налогоплательщикам обошлись услуги Жерара Депардье и других потенциальных мигрантов.