Москва, 7 октября, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Министерство спорта России с 8 октября 2016 года выйдет из состава Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает «Р-спорт» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что это придаст Российскому антидопинговому агентству большую степень независимости и транспарентности, так как после этого на РУСАДА будет невозможно влиять через административные рычаги.

В Министерстве спорта России подчеркнули свою полную приверженность честным спортивным и выразили уверенность в том, что РУСАДА сможет быстро восстановить полную функциональность, даже не имея непосредственной административной поддержки со стороны ведомства.

Напомним, в ходе допинговых скандалов, спровоцированных так и недоказанными домыслами «независимой комиссии» Макларена, российские государственные структуры были неоднократно обвинены в выстраивании «государственной системы допинга». Стоит отметить, что ни одно из положений аналитического доклада «независимой комиссии» Макларена до сих пор не подтверждено доказательствами.