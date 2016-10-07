Берлин, 7 октября, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Двое мужчин осуждены за покушение на убийство и приговорены к нескольким годам тюрьмы за метание ручной гранаты на территорию приюта для беженцев на юго-западе Германии, передаёт The Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Граната была брошена через забор объекта в Виллинген-Швеннингене в январе и приземлилась рядом с контейнером, используемым сотрудниками службы безопасности. Она не взорвалась, но сапёры уничтожили её.

Прокуроры подозревают, что нападение мотивировано борьбой конкурирующих компаний по безопасности.

По данным агентства «Дойче Прессе-Агентур», суд приговорил каждого из двух мужчин к трём годам тюрьмы.