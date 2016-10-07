Ла-Пас, 7 октября, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что Китай выделил его стране кредит размере около 5 миллиардов долларов на развитие дорожного строительства и промышленности. Эво Моралес особо отметил, что деньги выделены без каких-либо политических условий. Средства будут использованы на строительство металлургического комбината, федеральных дорог, хаба в аэропорту Санта-Крус, ГЭС «Роситас» и другие проекты, комментирует ABI.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во время официальной встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, Эво Моралес отметил, что Китай и Боливия являются геополитическими партнерами, а в политике двух стран существует много точек соприкосновения. №Хотя территория и население Боливии невелики, страна готова стать партнером Китая и далее поддерживать отношения, имеющие стратегическое значение, углублять партнерство в сфере торговли и экономики, инвестиций, энергетики и природных ресурсов, базовой инфраструктуры, общественной безопасности и других, совместно продвигать интеграцию и взаимосвязь региона Латинской Америки», подчеркнул Эво Моралес.

Ван И заявил, что Китай проводит равноправную внешнюю политику в отношении и больших, и малых стран, уделяет большое внимание развитию отношений с Боливией, восхищается достигнутыми Боливией успехами и самостоятельной внешней политикой, и считает, что впереди у народа Боливии яркие перспективы. «У двух стран много общих интересов и надежд. Китай поддерживает Боливию в поиске пути развития, соответствующего национальным реалиям, будет активно продвигать двустороннее практическое сотрудничество, оказывать Боливии содействие в развитии обрабатывающей промышленности, повышении добавленной стоимости продукции, укреплении потенциала развития, поддержании высокого уровня развития китайско-боливийских отношений», добавил Ван И, сообщает ИА Синьхуа.

Ранее, китайское правительство заявило, что поддержит проект Боливии по строительству железной дороги, которая откроет движение между Бразилией, Перу и Боливией. Китай готов выделить кредиты. техническую и технологическую помощь на реализацию этого проекта. «Мы являемся одной из самых передовых стран в мире, одним из лидеров в сфере железных дорог и сверхскоростных поездов», заявил посол Китая в Боливии У Юанщан газете «La Razon».