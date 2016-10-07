Москва, 7 октября, 2016, 22:03 — ИА Регнум. Заявления госсекретаря США Джона Керри о необходимости провести расследования «военных преступлений России» в Сирии официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала пропагандой.

Иван Шилов ИА REGNUM Керри

«Заявление Керри — это пропаганда. За этой терминологией стоят очень серьезные юридические последствия, и я думаю, что Керри употреблял все эти термины с точки зрения нагнетания ситуации», — заявила Захарова телеканалу «Дождь».

По ее словам, если речь заходит о военных преступлениях, американские представители должны начать с Ирака, а потом перейти на Ливию, обязательно на Йемен — разобраться, что там.

«Американская сторона просто не смогла выполнить соглашения о перемирии» в Сирии, сказала представитель МИД. «Они сами сказали нам, что у них нет рычагов давления на оппозицию», — отметила Захарова.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия РФ и правительственных сил САР в Сирии должны расследоваться как военные преступления.

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В Совфеде не сомневаются, что Россия и США не перейдут роковую черту. «Моя уверенность во многом зиждется на знании психологии военных людей. В чрезвычайных ситуациях американские военные должны остудить головы политикам, ибо в силу своей профессии лучше них понимают, чем все это может закончиться», — заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.