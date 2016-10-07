Буйнакск, Дагестан, 7 октября, 2016, 21:49 — ИА Регнум. К голодовке против фальсификации результатов выборов, которую проводят члены и сторонники отделения КПРФ в дагестанском Буйнакске, присоединились женщины. Как передает 7 октября корреспондент ИА REGNUM, факт присоединения к участникам протеста восьми женщин подтвердил руководитель буйнакского отделения партии Камиль Шахболатов. По его словам, среди новых активистов есть те, кто нуждается в постоянной медицинской помощи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Акция продолжается уже десятый день, однако местные и республиканские органы власти не реагируют на их требования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, голодовка была объявлена 28 сентября. Ее участники заявляют о фальсификациях итогов голосования в Буйнакске и готовы предъявить доказательства массовых нарушений избирательного законодательства. Они требуют пересмотреть результаты выборов. Соответствующее обращение они разослали в правоохранительные органы, городскую администрацию и дагестанский избирком. На тот момент в акции участвовали 10 человек.

Сообщения о нарушениях на избирательных участках поступали в Единый день голосования от представителей разных партий. Они заявили о голосовании одних и тех же людей на разных участках и массовых вбросах бюллетеней в Махачкале, а также неисполнение председателями местных участковых комиссий своих обязанностей. Наиболее громким инцидентом стала драка на избирательном участке в селе Гоцатль Хунзахского района, где были сломаны урны для голосования. Результаты выборов на этом участке впоследствии аннулировали.

30 сентября представители дагестанских отделений партий «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Возрождение России», «Патриоты России», а также кандидатов по одномандатным округам Абусупьяна Хархарова и Джамала Касумова обратились к президенту РФ с просьбой отменить результаты выборов в республике и провести повторное голосование весной следующего года. По их словам, победа «Единой России» стала возможной благодаря применению административного давления местных властей, под давлением которых на избирательных участках происходили массовые нарушения.

Стоит отметить, что председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявляла, что в ряде северокавказских республик, в частности, в Дагестане вызывает сомнения 100-процентная явка на выборы. Памфилова не исключила разбирательство в ситуации с выездом на место.