Москва, 7 октября, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Комиссия Российской Федерации по бюджетным проектировкам одобрила проект заморозки накопительной части пенсии российских граждан. Об этом сегодня, 7 октября, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Осенняя прогулка в Летнем саду, Санкт-Петербург

Он рассказал, что правительство согласовало параметры федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда. «Тарифы взяты действующие, льготы новые не даем, старые не продлеваем, накопительную морозим на три года».

Он уточнил, что пенсионные накопления будут заморожены на период с 2017 по 2019 годы. Мораторий будет оформлен законодательным актом, который был разработан министерством финансов. Законопроект уже разослан всем заинтересованным ведомствам для согласования.

Кроме того, Дроздов поведал, что индексация пенсий и социальных пособий будет проводиться по фактической инфляции за год. Первоначально в проект бюджета на 2017−2019 годы закладывается инфляция в размере 5,8%, 4,9% и 4,1% соответственно.

Напомним, ранее в правительстве заявили, что существующая пенсионная система себя изжила, и её снова нужно реформировать. Судьба накопительной пенсии остается под вопросом, но судя по тенденции её «заморозки», вряд ли она когда-нибудь будет использована.