Нью-Йорк, США, 7 октября, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Евросоюз отмечает предстоящее вступление в силу Парижского соглашения с помощью церемонии в штаб-квартире ООН, отдавая должное договору, ограничивающему выбросы углекислого газа, передаёт The Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Протоколы

Во время церемонии Польша передала документы, необходимые для присоединения к договору, увеличив до восьми число стран ЕС, являющихся стороной соглашения.

Парижский договор вступит в силу 4 ноября, через 30 дней после того, как число стран, ратифицировавших его, превысит 55 процентов от мировых выбросов CO 2 .

«Благодаря этому, выполнено второе условие, необходимое для того, чтобы международное соглашение вступило и ЕС запустил это действие», — сказал министр окружающей среды Словакии Ласло Солимос.