Париж, 7 октября, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Мэр французского города Бордо и кандидат в президенты Франции Ален Жюппе обвинил Россию в помощи реперессиям Асада и назвал ситуацию в Алеппо геноцидом, сообщает France 2.

Минобороны.рф Гуманитарная помощь

В своем интервью каналу France 2 Жюппе призвал Россию «подумать над выходом из этого кризиса». По его мнению, с Владимиром Путиным нужно вести переговоры, так как Россия является для Европы партнером и соседом, но при этом нельзя снимать с нее санкции ради урегулирования гуманитарного кризиса в Сирии.

По мнению политика, основанном на нескольких фотографиях и сообщениям в интернете, население Алеппо российские ВКС и сирийская армия истребляют в больницах и машинах скорой помощи.

Как бывший министр иностранных дел Франции, Аллен Жюппе заявил, что страны НАТО планировали добиться отставки Башара Асада, потому что возложили на него ответственность за подавление беспорядков в Сирии. Теперь, после вмешательства России, которая, по мнению Жюппе, помогает Асаду проводить репрессии, выход из ситуации надо искать в переговорах с российским руководством.

Кроме того, Ален Жюппе отметил, что считает крайне дестабилизирующей роль Ирана в сирийской ситуации.

В итоге Жюппе пришел к выводу, что в Сирии надо найти политическое решение, но не склоняться перед «ярмом Башара Асада».