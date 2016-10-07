Владикавказ, 7 октября, 2016, 21:07 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Соответствующая работа будет организована с правоохранительными органами

Для медицинского тестирования среди школьников, проведенного с начала 2016 года Минздравом Северной Осетии, в группе риска были заявлены 1117 человек. Однако экспресс-тест прошли только 615 учащихся, остальные отказались от данной процедуры, сообщил на заседании антинаркотической комиссии врио министра здравоохранения Михаил Ратманов, передает 7 октября корреспондент ИА REGNUM.

По словам руководителя ведомства, школьники выразили отказ в письменной форме, причем с учетом согласия родителей. В результате проделанной работы 7 подростков были уличены в употреблении запрещенных средств.

Выслушав докладчика, глава региона Вячеслав Битаров порекомендовал вести разъяснительную работу не только с учениками, но и с их родителями, которые очень часто не допускают своих детей до прохождения подобных исследований.

Исполняющая обязанности министра образования и науки республики Зита Салбиева пояснила, что в прошлом году в тестировании приняли участие около 9 тысяч человек. Из них 6 тысяч школьников, остальные студенты. Методика исследования включала в себя употребление табачных изделий, алкогольных напитков, психоактивных веществ. В результате тестирования в группу риска вошли 5% из опрошенных.

«На мой взгляд, самое важное в этих исследованиях, что впервые в жизни сигарету, алкоголь или психоактивные вещества попробовали дети в 9 лет и младше. Этот вывод важен при дальнейшем определении, как дальше с этими детьми работать», — сказала врио министра.

Со своей стороны глава республики поручил профильным министрам подготовить мероприятия, направленные на разъяснительную работу с учащейся молодежью по профилактике наркомании и алкоголизма. Вячеслав Битаров обратился к членам комиссии с просьбой привлекать молодежь к выявлению сбытчиков наркотиков. Работу эту необходимо вести вместе с работниками правоохранительных органов.

Отметим, что на заседании антинаркотической комиссии Северной Осетии обсуждались вопросы, связанные с профилактикой незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории республики. На совещании также заслушали вопрос об организации полезной занятости молодежи и несовершеннолетних, волонтерского движения как эффективных форм антинаркотической профилактической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году на территории РСО-Алания силовыми структурами были разоблачены организованные преступные группы, которые занимались незаконным оборотом наркотических средств на территории республики. В составе ОПГ действовали выходцы из Таджикистана и Украины. К длительным срокам лишения свободы были приговорены несколько наркоторговцев.