Нижневартовск, Югра, 7 октября, 2016, 21:05 — ИА Регнум. В Нижневартовске (Югра) гражданин с ВИЧ подозревается в изнасиловании 11-летней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Югре.

В ходе следствия установлено, что 17 ноября 2015 года 30-летний обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Спустя пять дней после освобождения, он на одной из улиц Нижневартовска увидел девочку 2005 года рождения. Схватил за одежду и затащил в подъезд жилого дома. Зная о том, что ВИЧ-инфицирован, обвиняемый, угрожая расправой, изнасиловал девочку и совершил в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. В этот же день он был задержан и заключен под стражу.

Сейчас он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132 и ч. 1 ст. 122 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней, совершенные лицом, ранее судимым за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних» и «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией»).

Дело направлено в суд. В случае вынесения обвинительного приговора, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Отметим, за последнее время это не единственный случай посягательства педофилов на детей. В сентябре ушло в суд дело 24-летнего жителя Радужного, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В ходе следствия было установлено, что 28 марта обвиняемый, находясь в пассажирском лифте многоквартирного жилого дома, совершил в отношении 10-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Противоправные действия были пресечены матерью девочки, встречавшей дочь у дверей лифта.