Сана, 7 октября, 2016, 21:03 — ИА Регнум. ООН осудила вспышку холеры в охваченном гражданской войной Йемене, передаёт ABC News. По мнению международной организации, это создаёт большой риск здоровью йеменцев, особенно детей, и разрушает систему здравоохранения арабской страны.

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Представитель ЮНИСЕФ в Йемене Юлиен Харнайс говорит, что эпидемия, подтверждённая 6 октября йеменскими органами здравоохранения, «добавляет к страданию» йеменцев.

По его словам, органы здравоохранения Йемена объявили, что холерой охвачена столица Сана, в то время как другие случаи заподозрены в юго-западном городе Таиз.

ЮНИСЕФ ведёт работы по установлению точных масштабов вспышки болезни. Если больным не окажут своевременную помощь, то 15% заражённых людей угрожает смерть в течение нескольких часов.