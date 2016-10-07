Москва, 7 октября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Глава российского правительства Дмитрий Медведев от имени своих подчиненных поздравил президента России Владимира Путина с 64-м днём рождения, сообщается на официальной странице российского правительства в социальной сети «Инстаграм».

Иван Шилов ИА REGNUM

Российский президент отмечает 7 октября своё 64-летие. Раньше всех Владимира Путина поздравили с днём рождения президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Президент Путин получил поздравления от лидеров стран СНГ, частично признанных республик, религиозных и общественных деятелей.

Свой 64-й день рождения Владимир Путин собирается отметить в Москве с родными и близкими. Никаких публичных мероприятий на 7 октября у президента России не запланировано.