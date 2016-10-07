Ереван, 7 октября, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян посетил 6 сентября первое заседание окончательно сформированного нового правительства и обратился к членам кабинета. В своем выступлении он сказал, что ожидает от новых министров, коснувшись предстоящих политических процессов в стране.

Panorama Артур Казинян

В частности глава армянского государства подчеркнул, что люди не представляют полностью в каких масштабах конституционные изменения и переход к новой модели правительства изменят реальность. Саргсян также добавил, что правительству необходимо меньшими ресурсами добиться максимума.

Как отметил в беседе с ИА REGNUM директор Центра европейских исследований ЕГУ, кандидат юридических наук, доцент Артур Казинян, реформы, осуществляемые в Армении в рамках реформированной Конституции, то есть перехода от президентской к парламентской форме правления, предполагают реальные изменения в политической системе страны. «Это, в свою очередь, означает усовершенствование партийной системы, что со временем приведет к тому, что партии, действующие сегодня на политическом пространстве Армении, станут более ответственно относиться к своим задачам, своему электорату, начнут отчитываться перед своими избирателями за деятельность в парламенте», — сказал Казинян.

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Казинян подчеркнул, что в этом случае перестанет действовать персонализированная система. «Это в какой-то мере означает переход с ручного на автоматический режим управления страной, который, по-моему, послужит становлению политической системы Армении», — добавил Казинян. Тем не менее, юрист отмечает, что существуют определенные риски, связанные с несостоявшимися политическими партиями. «В классическом смысле, у нас политических партий как таковых не существует, или их очень мало. Это означает, что в скором времени полсилы должны как-то определиться со своей политической направленностью — либеральной, социал-демократической и т.д.», — подчеркнул Казинян.

По его словам, вопрос состоит в том, что верней — усовершенствование политической, партийной системы и затем уже переход к парламентской форме правления, или же наоборот. «Мои сомнения в основном связаны с тем, что пока наши политические партии не готовы к тому, чтобы взять на себя ответственность за политическую жизнь Армении», — добавил Казинян.

Комментируя слова президента Армении о том, что новому правительству необходимо меньшими ресурсами добиться максимума, эксперт отметил, что неэффективность управления страной — диагноз, существующий во всех постсоветских странах. «Дефицит демократического правления, хорошего менеджмента, недостатки в борьбе с коррупцией. Все это относится также к России, Белоруссии, Казахстану. В этом смысле я могу сказать, что для изменения системы управления страной надо менять строй, на котором базируется страна. На данный момент у нас есть два варианта — неосоветская модель, которая существует на постсоветском пространстве, в частности в странах ЕАЭС и другая — европейская модель, основанная на конкуренции политических партий и экономических структур», — сказал Казинян.

Тем не менее, по его мнению, наличие монополий в политике и в экономике Армении всячески препятствует развитию данных отношений, и для того, чтобы достичь определенных результатов, нужно отменить существующий в Армении строй, основанный на однопартийной системе. Он подчеркнул, что необходимо, как можно раньше решить все эти проблемы для того, чтобы достичь желаемых результатов.