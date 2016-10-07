Ижевск, 7 октября, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Ижевска закончил расследование уголовного дела о халатности, возбужденного в связи со срывом отопительного сезона 2015−2016 г.г. в столице Удмуртии. Замглавы администрации города Елена Дворниченко, обвиняемая по ч.1 ст.293 УК РФ, освобождена от уголовной ответственности и заплатит штраф в размере 60 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе судебного органа.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день 1858

«Следствием установлено, что должностное лицо не исполнило и ненадлежащим образом исполнило свои должностные обязанности при подготовке к отопительному сезону, что с середины сентября 2015 года по февраль 2016 года повлекло за собой на территории Ижевска 1208 повреждений на внутриквартальных трассах, тепловых пунктах, тепловых камерах, бойлерах горячего водоснабжения», — подчеркнули в пресс-службе.

Повреждения на теплосетях привели к массовым отключениям отопления и горячей воды не только в многоквартирных домах, но и на социальных объектах. «В результате этого существенно нарушены права и законные интересы граждан и организаций», — отметили в ведомстве.

Однако следователь обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении штрафа, поскольку «обвиняемая впервые совершила преступление небольшой тяжести и загладила причиненный преступлением вред». Прокурор посчитал возможным ходатайство поддержать.

Суд учел, что ранее Дворниченко не судима, «характеризуется положительно, отягчающих обстоятельств по делу не установлено, причиненный преступлением вред заглажен». Будучи уволенной с должности она принимала непосредственное участие в устранение чрезвычайной ситуации и ее последствий.

В настоящее время штраф Дворниченко уже уплатила.

Елена Дворниченко с 2011 по 2015 год руководила управлением ЖКХ администрации Ижевска. С февраля 2015 стала замглавы администрации Ижевска по ЖКХ. С октября 2015 года — и.о. заместителя главы администрации Ижевска по ЖКХ. В декабре 2015 года назначена главой «Службы технологического обеспечения ЖКХ» Ижевска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело возбуждено в январе текущего года. Глава СУ СКР по Удмуртии Владимир Никешкин говорил в июне, что степень вины конкретных лиц было определить достаточно сложно, поскольку в период подготовки к отопительному сезону главой администрации Ижевска сначала был Денис Агашин, затем его сменил Сергей Климов, и только потом — в октябре — главой города стал Юрий Тюрин.

С начала прошлого отопительного сезона в Ижевске зарегистрировано 588 отключений теплоносителя, что больше показателя на аналогичную дату прошлого года на 76%. Количество проблемных ситуаций с подачей горячей воды увеличилось на 51% до 932 аварий. В 880 случаях исполнителем являлось ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС).

В связи с многочисленными повреждениями на теплосетях в Ижевске поэтапно действовали режим готовности к ЧС — с 15 января текущего года, режим ЧС — с 22 января, который 10 февраля вновь сменил режим повышенной готовности. Полностью ситуация стабилизировалась только с наступлением весны, и 17 марта режим готовности к ЧС был отменен.

В марте текущего года в отношении ижевчан проводили перерасчет за перебои с отоплением и горячей водой. В Минстрое РФ отмечали, что сумма перерасчета «рекордная» — 46,5 млн рублей. В июне главный жилищный инспектор республики Марат Исмагилов сообщил, что сумма перерасчета составила около 50 млн рублей. Он отметил, что объем перерасчета может вырасти, поскольку запросы были выполнены частично.

В свою очередь энергетики ООО УКС выразили готовность компенсировать жителям города стоимость имущества, пострадавшего из-за аварий на сетях горячего водоснабжения. По данным оценщиков, совокупный объем компенсаций составит более 12 млн рублей. О желании получить компенсацию сообщили 88 заявителей — это не только физические лица, но и организации.