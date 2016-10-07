Территория Новгородчины в годы Великой Отечественной войны более чем на два года оказалась разделённой на две части линией фронта. Западнее этой линии, на захваченной врагом новгородской земле происходили массовое убийство и угон в немецкое рабство мирного населения, уничтожалось тысячелетнее историческое наследие Руси. Здесь же действовали партизанские отряды, не дававшие оккупантам почувствовать себя «хозяевами».

Иван Шилов ИА REGNUM Война 1941—1945г

Восточнее линии фронта жители Новгородчины делали всё возможное, чтобы помочь Красной Армии поскорее выгнать врага из родного края. Здесь работали предприятия, выпускалось вооружение и обмундирование, лечились раненые бойцы, готовились к рейдам в тыл врага партизаны. Освобождение древнего края произошло в январе-феврале 1944 года в ходе Новгородско-Лужской наступательной операции.

Командиры Красной Армии на улице Комсомольской (Большой Московской). Великий Новгород. Новгородская область. 1944

Бойцы Красной Армии в освобожденном Новгороде. Великий Новгород. Новгородская область. 1944

Статистика войны

В 1941 году территория нынешней Новгородской области, как и часть соседней Псковщины, входила в состав большой Ленинградской области, город Новгород имел статус районного центра. Из 27 районов, которые позже вошли в состав Новгородской области, 18 районов были полностью или частично оккупированы захватчиками.

По данным Новгородстата, на занятых врагом территориях за время оккупации было уничтожено более 2,5 тысячи населенных пунктов, разрушены города Демянск, Сольцы, Старая Русса и Новгород, более 200 тысяч местных жителей, включая женщин и подростков, были вывезены на принудительные работы в Прибалтику и Германию.

Новгородская область была создана 5 июля 1944 года, после освобождения от фашистов Новгорода и районов к западу от него. По данным переписи населения 1939 года, на территории, которая после войны вошла в состав Новгородской области, проживало 1,2 миллиона человек, в том числе на селе — почти 909 тысяч человек. Согласно первой послевоенной переписи 1959 года, через 15 лет после освобождения в Новгородской области проживали всего 732 тысячи человек, из них сельского населения — около 455 тысяч, городского — около 278 тысяч.

Нашествие с Запада

Судьба Новгородчины в годы войны была определена ее стратегическим положением между Москвой и Ленинградом. Германские войска стремились перерезать коммуникации между двумя крупнейшими городами СССР и ведущие на восток страны, с захваченной территории сжимали блокаду Ленинграда. В свою очередь советские войска на новгородской земле не позволили врагу целиком отрезать северо-запад от основной территории страны и прорваться в глубинные районы Советского Союза, где находились запасы сырья.

Враг пришёл на Новгородчину всего через три недели после начала Великой Отечественной войны. 13 июля 1941 года 56-й моторизованный корпус Эриха фон Манштейна занял город Сольцы. Организованный по приказу маршала Клима Ворошилова контрудар Красной Армии заставил гитлеровские войска отступить и оставить Сольцы, но уже 22 июля город вновь был оккупирован, вплоть до 21 февраля 1944 года.

Тем временем 16 июля 1941 года начались бомбардировки Новгорода немецкой авиацией. Ее целью стали не военные или стратегические объекты, а жилые дома и мирное население. По свидетельству историков, при первом налёте осколочные бомбы были сброшены на очередь, собравшуюся рано утром в ожидании открытия продовольственного магазина на Ленинградской улице, и на соседние гражданские здания. В тот же день при втором налёте были разрушены жилые дома на окраине города. За день погибли не менее 20 новгородцев, десятки людей были ранены. К еще большим жертвам привел дневной авианалёт 21 июля на железнодорожную станцию Новгород. Здесь опять целью «Люфтваффе» стала очередь у ближайшего магазина и сквер, где отдыхали пассажиры поезда. Были убиты более 80 человек, около 150 человек были ранены. С приближением линии фронта в начале августа 1941 года налёты стали более массированными, а их последствия — еще более тяжелыми. Помимо жилых домов, бомбардировке подверглись здание ремесленного училища и городская больница, где погибли медики и пациенты. После налётов в городе тут и там вспыхивали пожары, довершая начатое немецкой авиацией.

Сразу после первых налётов на Новгород началась эвакуация вглубь страны мирного населения, материальных и культурных ценностей. За месяц, по 15 августа 1941 года, из Новгорода вывезли более 40 тыс. жителей (более 83% населения), сумели спасти многие произведения древнерусского искусства, экспонаты картинной галереи и исторического музея. А уже 14 августа имевшие подавляющее превосходство в живой силе и технике немцы вышли к окраинам Новгорода, где их встретили огнем обескровленные тяжелыми оборонительными боями советские войска, почти не имевшие тяжелого вооружения. После упорных уличных боёв основным подразделениям наших войск пришлось отступить на восточный берег Волхова, и 16 августа вступившим на территорию Новгородского кремля оккупантам давали отпор только бойцы разведывательного батальона 28-й танковой дивизии. Бои на восточном берегу Волхова продолжались вплоть до 19 августа, после чего Новгород целиком оказался под пятой врага.

Немецкие войска вступают в город. Великий Новгород. Новгородская область. 1941

Геноцид и варварство

Политика немцев на захваченной территории Новгородчины, как и в других оккупированных врагом частях России, была ориентирована на жестокое подавление мирного населения, наиболее работоспособная часть которого должна была стать рабами Третьего Рейха, а оставшиеся — обеспечивать оккупантов продовольственными ресурсами и рабсилой. Особенностями того, что происходило в Новгороде и его окрестностях, стало масштабное уничтожение культурных и исторических ценностей древнего русского края. Поскольку западные районы региона оказались в немецком тылу, здесь были созданы лагеря для советских военнопленных и концлагеря для гражданского населения. И там, и там все годы оккупации велось массовое и целенаправленное уничтожение советских граждан.

Вот лишь некоторые факты, документально оформленные и подтвержденные свидетельскими показаниями в ходе работы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков о разрушениях и злодеяниях, произведенных немецко-фашистскими захватчиками в городе Новгороде и Новгородском районе.

В Колмовской психиатрической больнице в ноябре—декабре 1941 года с помощью смертельных инъекций и голодом были умерщвлены более 800 пациентов, среди них были раненые красноармейцы, расстреляны медики, пытавшиеся помешать расправе над больными людьми. В октябре 1941 года были убиты 250 пациентов Хутынской больницы. Только в одном Новгородском районе в лагерях для военнопленных из 5000 тысяч человек к концу 1943 года оставались в живых всего 336 человек. Согласно архивным документам, в более крупных лагерях военнопленных в Демянском и Чудовском районах за время войны погибли более 150 тысяч советских солдат. При освобождении Новгорода от оккупантов в нем оставалось только 30 жителей, а в Новгородском районе из 80 тысяч — только 900 человек. Остальные были убиты, умерли или были угнаны в рабство.

К концу 1945 года комиссия установила, что гитлеровцы и их подручные убили и довели до смерти в Новгородской области 14 703 мирных жителя, 185 760 военнопленных, угнали в рабство 166 217 человек. Однако собранные по горячим следам данные были далеко не полными, ведь нацисты и их пособники пытались скрывать свои злодеяния, истинный масштаб которых стал известен только через несколько лет после войны. В частности, это относится к актам геноцида, которые происходили в районе деревни Жестяная Горка.

Как установили уже в наши дни сотрудники Следственного комитета РФ, в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района в 1942 году для массового убийства советских граждан немецкими оккупантами была сформирована «тайлькоманда» немецкой полиции безопасности и СД. В состав группы входили 33 карателя — выходцы из Латвии, а также предатели из числа местных жителей. В 1942—1943 годах каратели систематически расстреливали, убивали холодным оружием и другими способами мирных граждан, в том числе женщин и детей, а также военнопленных. Большинство жертв перед смертью подвергалось страшным пыткам и издевательствам. В Жестяной Горке было убито не менее 2600 человек, в деревне Чёрная — не менее 1100 человек. В основном это жители Новгородчины и Псковщины, преимущественно русские по национальности, а также евреи и цыгане.

Весной 2019 года в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» поисковики нашли у Жестяной Горки останки 521 человека, в том числе останки 188 детей, младшим из которых было всего пять лет. Поисковые работы здесь и в деревне Чёрная продолжаются, идет работа по установлению имён убитых советских людей. В СКР было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ («Геноцид»). Это преступление не имеет сроков давности. В октябре 2020 года Солецкий районный суд Новгородской области официально признал преступления в Жестяной Горке актом геноцида, то есть преступлением против человечества.

Организатором расправ над советскими гражданами в Новгородской области был признан немецкий генерал Курт Герцог, осужденный военным трибуналом в декабре 1947 года к заключению сроком на 25 лет. Генерал умер в лагере под Воркутой в 1948 году. Однако деяния его подчиненных не получили тогда соответствующей правовой оценки. Теперь она дана российским судом, и все причастные к этому зверству будут названы.

Отдельного внимания заслуживают преступления немецко-фашистских оккупантов и их союзников, в том числе бойцов испанской «Голубой дивизии», в отношении культурно-исторического, архитектурного и духовного наследия русского народа, находившегося на территории одной из древних столиц Русского государства. Храмы и исторические здания начали разрушаться под обстрелами и бомбардировками еще во время захвата города немецкими войсками. После установления оккупационной власти уничтожение памятников и расхищение культурных ценностей Новгорода приобрело невиданные в истории масштабы.

Были разграблены остававшиеся культурные ценности Новгородского музея. Храмовые и исторические здания подрывались, чтобы использовать кирпич для строительства укреплений. Покрытые сусальным золотом купола Софийского собора и Георгиевского собора Юрьева монастыря были ободраны, из них оккупанты делали «сувениры». Памятник «Тысячелетию России» в Новгородском кремле был демонтирован и распилен на части для отправки в Германию в качестве «трофея». Крест Софийского собора увезли в Испанию. К началу наступления советских войск в большинстве новгородских церквей были оборудованы долговременные огневые точки немцев, которые советским войскам в любом случае приходилось подавлять ответным огнем. К моменту освобождения Новгорода город лежал в руинах, то, что не было разрушено взрывами, добивал огонь: вермахт при отступлении поджигал оставшиеся здания.

Партизанский край

С первых же дней оккупации в захваченных врагом районах Новгородчины начали действовать партизанские отряды. Они координировались Ленинградским штабом партизанского движения, а также выполняли задания советского военного командования по нарушению коммуникаций захватчиков и нанесению им ущерба в живой силе и технике. Часть партизанских отрядов формировалась в советском тылу и забрасывалась затем за линию фронта по земле или воздуху, другая часть формировалась уже на оккупированной территории с помощью советских подпольщиков, партийных и комсомольских активистов, военнослужащих НКВД, специально оставленных в тылу врага. Зверства оккупантов, массовый угон населения в Германию пополняли ряды партизан теми, кто готов был биться за свободу своей земли с оружием в руках. Наиболее успешные партизанские бригады контролировали значительные территории, на которых была восстановлена советская власть — эти районы назывались Партизанским краем.

Согласно архивным данным, в 1941—1942 годах в тылу противника на территории тогдашней большой Ленинградской области действовали 1-я и 2-я особые партизанские бригады, подчинявшиеся разведывательному отделу штаба Северо-Западного фронта, а также 2-я, 4-я и 5-я Ленинградские партизанские бригады, управлявшиеся Ленинградским штабом партизанского движения. В августе 1942 года в глубокий немецкий тыл была направлена 3-я Ленинградская партизанская бригада. 5-й партизанской бригаде удалось развернуть активную деятельность в тылу противника в Плюсском, Стругокрасненском, Уторгошском, Солецком районах. Партизанским бригадам подчинялись подпольные организации в населенных пунктах, захваченных врагом, и отряды самообороны там, где немцев не было. На усиление партизанских вылазок немцы отвечали карательными операциями и развертыванием агентурной работы с помощью коллаборационистов.

Уторгош. Шимский район. Новгородская область. 1941

Первые захоронения солдат дивизии СС в пос. Уторгош. Шимский район. Новгородская область. 1941

По данным историка Бориса Ковалёва, в 1943 году партизанская война, с учетом горького опыта предыдущих лет, приобрела более организованные и многообразные формы, начиная от диверсий и заканчивая наступательными боями с крупными подразделениями противника. В советском тылу появились партизанские базы с транспортной авиацией для надежного снабжения партизанских отрядов оружием и продовольствием. Осенью 1943 года партизанам и подпольщикам удалось развернуть всенародное сопротивление оккупантам в поддержку наступления Красной Армии. Тогда немцы попытались переместить всё оставшееся население Новгорода и Новгородского района на территорию Прибалтики и Германии. Но это лишь добавило бойцов в партизанские отряды за счет местных жителей, не желавших покидать родные места.

В 1944 году во время наступления войск Волховского и Ленинградского фронтов партизаны отрезали пути отступления фашистов и нападали на крупные подразделения врага на железнодорожных линиях. Новгородские партизаны внесли большой вклад в разгром немецких войск под Новгородом и помогли полному снятию блокады Ленинграда.

Приближали День Победы

В это время на остававшейся под контролем Красной Армии территории Новгородчины, в прифронтовых районах советские люди, как и вся страна, не жалея сил работали на будущую Победу, в отличие от глубокого тыла, еще и под постоянными налётами вражеской авиации.

Части Красной Армии на площади 9 января (Софийской). Великий Новгород. Новгородская область. 20.01.1944

В городе Боровичи были организованы сразу 22 госпиталя, где лечились раненые фронтовики, затем многие из них возвращались бить врага. Вокруг «города-госпиталя» полукольцом силами семи тысяч местных жителей были построены две линии противотанковых рвов, с огневыми точками и окопами, в населённых пунктах построены траншеи для укрытия от авианалётов. В самом городе делали доты и противотанковые заграждения, миномётные мины, ящики для боеприпасов, оборудование для походных хлебозаводов, котлы для приготовления пищи, армейские котелки, походные бани, печки-буржуйки для землянок, ложи для стрелкового оружия, понтоны для форсирования рек, шили и чинили предметы обмундирования.

В Боровичи были эвакуированы Ленинградская областная филармония, ленинградские областные театр оперетты, театры драмы и кукольный театр, которые выступали перед ранеными и выезжали к бойцам на фронт. Колхозники не захваченных врагом районов Новгородчины максимально усилили поставку сельскохозяйственной продукции для нужд фронта и тыла: в основном в полях работали женщины и дети, а также старики.

День освобождения настал

Первая попытка освобождения Новгорода была предпринята вскоре после прорыва советскими войсками блокады Ленинграда в январе 1943 года в ходе операции «Искра». Тогда стратегическая инициатива перешла на сторону Красной Армии, и командование решило использовать этот факт. Наступление четырех стрелковых дивизий 52-й армии Волховского фронта началось утром 15 марта 1943 года. В ходе наступления 65-й стрелковой дивизии удалось форсировать реку Волхов, но пришлось остановиться под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника. Наступавшая непосредственно на Новгород 225-я стрелковая дивизия после форсирования реки Малый Волховец не смогла в целом преодолеть укрепленный опорный пункт обороны немцев, а отдельные отряды, проникшие в город, героически погибли в уличных боях. Через пять дней после начала наступление было прекращено.

Почти через год, в январе 1944 года, в ходе Ленинградско-Новгородской стратегической операции по снятию блокады Ленинграда советские войска осуществили Новгородско-Лужскую наступательную операцию. Главный удар под Новгородом наносили войска 59-й армии Волховского фронта с плацдарма на Волхове в 30 километрах к северу от Новгорода. Одновременно с юга советские войска, совершив скрытный марш-бросок по льду реки Мста и озера Ильмень, атаковали противника в районе населенных пунктов Троица и Береговые Морины, захватив плацдарм на западном берегу озера Ильмень. Развивая успех, советские войска прорвали оборону немцев севернее и южнее Новгорода, перерезали железную дорогу Новгород-Чудово и шоссе Новгород-Шимск. Под угрозой окружения, под ударами Красной Армии, неся большие потери, немцы начали отступать, потеряв только пленными около трех тысяч военнослужащих.

Утром 20 января 1944 года над Новгородским кремлем было поднято красное знамя 1258-го стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии. В тот же день в Москве был дан салют в честь освобождения одного из древнейших русских городов. Старая Русса была освобождена 18 февраля 1944 года, Чудово — 29 января, Сольцы — 21 февраля 1944 года. 1 ноября 1945 года постановлением советского правительства Новгород, к тому моменту ставший областным центром, был включен в список 15 городов, подлежащих первоочередному восстановлению.

Novgorodmuseum.ru Боевое Знамя над кремлёвской стеной Новгорода 20 января 1944 года

28 октября 2008 года Великому Новгороду было присвоено почётное звание «Город воинской славы», 6 апреля 2015 года это же звание получила Старая Русса. 2 июля 2020 городу Боровичи было присвоено звание «Город трудовой доблести».

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На основе материалов Государственного архива новейшей истории Новгородской области, Государственного архива Новгородской области, Новгородского государственного объединённого музея-заповедника, портала 53news.ru, портала «ИСТОРИЯ.РФ», научной статьи историка Б. Н. Ковалева «Новгород под вражеской оккупацией 1941−1944 гг.».