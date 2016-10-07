Москва, 7 октября, 2016, 20:29 — ИА Регнум. В финале голосования за символ новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей победили символы Дальнего Востока и Севастополя. Финал конкурса состоялся сегодня, 7 октября, и транслировался по телеканалу «Россия 1».

vostokdrom.ru Космодром «Восточный»

Напомним, голосование за символ новых денежных знаков, которые Банк России намерен выпустить в 2017 году, началось в апреле этого года. Граждане России должны были определить, символы каких территорий они хотят видеть на новых купюрах.

Онлайн-голосование завершилось сегодня в 12:00 по московскому времени. Наибольшее число голосов набрали Севастополь и Казань. Затем шли Дальний Восток, Волгоград и Сочи.

Финальное голосование проходило в телеэфире «России 1». Все желающие могли при помощи SMS повлиять на исход голосования. Их голоса суммировались с голосами, поданными ранее через сайт www. твоя-россия.рф, а также в ходе дня открытых дверей в Банке России.

В итоге Дальний Восток, который олицетворяли новый космодром «Восточный» и мост на остров Русский, занял первое место. Второе место получил Севастополь, который был представлен Херсонесом Таврическим (античное городище) и памятником затопленным кораблям.

Самое последнее слово остается за Банком России. Совет директоров регулятора определит, какой из символов попадет на банкноту в 200 рублей, а какой на 2000 рублей. Эти банкноты появятся в обращении уже в 2017 году.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в связи с этим вспомнила песню российской и советской рок-группы «Мумий Тролль» — «Владивосток 2000».