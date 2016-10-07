Доха, 7 октября, 2016, 20:19 — ИА Регнум. «Дойче банк» заручился поддержкой своего крупнейшего акционера и ещё большего числа немецких депутатов, передаёт Reuters.

Michael Radtke Deutsche Bank в Ганновере

Ранее США взыскали $14 млрд у крупнейшего немецкого банка из-за продажи дефектных ипотечных ценных бумаг.

Катарские инвесторы, которые владеют крупнейшей долей в Deutsche Bank, не планирует продавать свои акции и рассматривают возможность покупки ещё большего их количества, если немецкий банк примет решение увеличить свой капитал. Об этом сообщают источники Reuters, связанные с катарской инвестиционной политикой.