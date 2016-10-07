Москва, 7 октября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Глава российского правительства Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергея Поспелова, сообщается на сайте российского правительства.

fadm.gov.ru Сергей Поспелов на заседании коллегии Федерального агентства по делам молодежи, 21 апреля 2016 года

В указе, подписанном Дмитрием Медведевым отмечается, что Сергей Поспелов переходит на другую работу. Чем будет заниматься Сергей Поспелов, пока неизвестно.

Напомним, Сергей Поспелов был назначен на должность главы Федерального агентства по делам молодежи 13 марта 2014 года. Ранее он работал на посту руководителя Московского городского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».