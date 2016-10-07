Казань, 7 октября, 2016, 19:41 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Приволжский окружной военный суд России продлил срок содержания под стражей девяти участникам террористического сообщества «Чистопольский джамаат». 38-летний Марат Сабиров, 32-летний Рафаэль Зарипов, 38-летний Айрат Ситдиков, 36-летний Алмаз Галеев, 25-летний Михаил Мартьянов, 29-летний Руслан Гафуров, 39 — летний Джаудат Ганеев, 29-летний Станислав Трофимчик, 53-летний Рамиль Абитов останутся под стражей еще на 6 месяцев — до 26 марта 2017 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики

Напомним, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании террористического преступного сообщества, публичных призывах и оправданию терроризма, возбуждении ненависти и вражды, незаконном изготовлении, приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом.

По версии следствия, в период с 2012 года по август 2013 года Мингалеев и Сабиров создали организованное сообщество. С марта 2012 года по декабрь 2013 года Гафуров со своей страницы в социальной сети в интернете осуществлял призывы к террористической деятельности. В ноябре 2013 года участники преступной организации совершили серию террористических актов: запуск самодельных реактивных снарядов в направлении объектов ОАО «Нижнекамскнефтехим», поджоги церкви в г. Чистополе и молельного дома в селе Ленино Новошешминского района республики.

В ходе обыска в их жилище оперативниками было обнаружено и изъято более 8 единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.

С августа по декабрь 2013 года с целью финансовой подпитки деятельности преступной организации Сабиров и Ситдиков организовали незаконную предпринимательскую деятельность по сбору лома черного и цветного металлов. Преступный доход от незаконного бизнеса превысил 8 млн рублей, часть из которого с целью легализации они использовали для приобретения недвижимости, грузового автомобиля «Газель» и промышленных весов.

Свою вину соучастники не признали, все они заключены под стражу.

Ранее Мухлисов, Шайдуллин, Кудрявцев, Гизатуллин и еще 9 участников преступного сообщества были осуждены к различным срокам лишения свободы и штрафам.

10 октября 2016 года по делу состоится предварительное слушание.

Рассмотрение уголовного дела проходит в здании Казанского гарнизонного военного суда.