Грозный, 7 октября, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Рамзан Кадыров попросил не публиковать в соцсетях записи задевающие честь и достоинство главы российского Союза смешанных единоборств Федора Емельяненко, а все уже опубликованные порекомендовал удалить, написал Кадыров на своей странице в Инстаграме.

Панкратионисты. Бронзовая репродукция римской скульптуры, выполненной по греческому оригиналу III в. до н. э

Глава Чечни обратился ко всем, кто слишком эмоционально отреагировал на критические отзывы Федора Емельяненко о детских боях на турнире в Грозном. Кадыров выразил надежду на то, что оценки, данные знаменитым спортсменом, могут быть поспешными и обусловленными неполным изучением всех аспектов данного события.

Напомним, 4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016. В нем приняли участие дети, что запрещено правилами этого вида спорта, в том числе три сына главы Чечни Рамзана Кадырова: десятилетний Ахмат, девятилетний Зелимхан и восьмилетний Адам. Бои транслировались телеканалом «Матч. Боец». Федор Емельяненко, являющийся главой российского Союза смешанных единоборств, назвал факт детских боев недопустимым. Организаторы турнира в ответ на это заявили, что бои с участием детей являлись показательными. Глава клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов заявил, что клуб «не позволит указывать себе, что делать». Уполномоченный по правам ребенка в Чеченской республике Хамзат Харахматов не увидел в детских боях нарушений.

Однако детский омбудсмен Анна Кузнецова начала проверку по факту детских боев, так как по правилам этого вида спорта участие в боях спортсменов младше 12 лет категорически запрещено, а прочие несовершеннолетние спортсмены должны выходить на поединок в специальной одежде и защитном снаряжении. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что нокаут ребенка на этом турнире, случившийся в прямом телеэфире канала «Матч. Боец» является однозначным поводом для разбирательства случая надзорными органами.