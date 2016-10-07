Челябинск, 7 октября, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Декан экономического факультета Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Алексей Шумаков считает, что власти Челябинской области сделали все возможное для улучшения инвестклимата в регионе. Он уверен: сейчас нужно ждать улучшения конъюнктуры мировой экономики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инвестиции

Региональные власти, в лице экономического блока правительства Челябинской области осуществляют деятельность, направленную на поиск инвесторов, а также на создание условий внутри Челябинской области, чтобы частный инвестор сам стремился «зайти» и работать, расширяя свой бизнес. Декан экономического факультета отметил, что «губернатор, его заместители уже не первый год участвуют в проектах по внедрению передовых российских практик в управление регионом».

«В Челябинске эта работа ведется при координации Агентства стратегических инициатив. Огромную роль в этой работе играет как раз создание привлекательных условий для осуществления самых разных инвестиций. В рамках этой работы в огромной степени уже сокращены всевозможные бюрократические проволочки и барьеры, многие процедуры осуществляются по принципу одного окна. Эта работа широко освещается в прессе. Минэкономики региона размещает популярные материалы на своем сайте. Город Челябинск (муниципалитет) активно включается в эту работу. Чиновники, по моему ощущению, выстроены, ну не знаю, как солдаты в ожидании генералов — бляхи начищены, лица повернуты направо: «только приходи уважаемый инвестор!», — считает Алексей Шумаков.

По его словам, губернатор и его команда максимально ликвидировали бюрократические препятствия для того, чтобы шли инвестиции. При этом процесс сильно оторван от результата. Чтобы изменить ситуацию, нужна хорошая экономическая коньюнктура.

«Результат, который называется — экономический рост региона, благосостояние людей, он от деятельности губернаторов зависит лишь отчасти. Если наши продукты не покупают за пределами области, то и самый золотой губернатор ничего не сделает. А вот если, наоборот, появится хорошая экономическая конъюнктура, регионы начнут друг у друга покупать, потому что у всех будет сбыт, и внутри страны, и за ее пределами, то любой губернатор окажется благодетелем», — пояснил Алексей Шумаков.

От кого же зависит эта самая конъюнктура, на которую необходимо уповать? Может быть федеральная власть? Эксперт опять считает, что лишь отчасти.

«Федеральная власть — она тоже отчасти влияет на конъюнктуру. А вот есть мировая экономическая конъюнктура. Надо очень здорово молиться и желать процветания китайской экономике. Если она вырастет хотя бы еще на один процент, — всем в мире будет хорошо. Это поднимет и спрос, и предложение. Весь мир почти интегрирован в китайскую экономику», — считает профессор ЧелГУ. Также он предлагает пожелать здоровья экономикам США и Европейского союза. «Мы должны не «хихикать», что в Европе все валится, а желать процветания европейской экономике. Потому что европейская экономика — это заказчик наших продуктов. Вот когда мировая экономика начнет развиваться и выздоравливать, она и нашу экономику потянет вверх. Тогда и наши губернаторы будут на коне, а не на деревянной игрушечной лошадке», — утверждает Шумаков.

Федеральный центр стимулирует субъекты все больше и больше жить самостоятельной экономической жизнью. Для этого самим находить инвесторов и «двигать» (непонятно, как это можно эффективно делать в отрыве от общей стратегии экономического развития страны) регионы. Нет, пока не в светлое будущее, а лишь от удручающей действительности, которая именуется социально-экономическое неблагополучие.

Отметим, в июне 2016 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что губернаторы будут нести личную ответственность за повышение инвестиционной привлекательности в управляемых ими регионах. «Будем принимать серьезные меры, вплоть до кадровых решений, в отношении тех руководителей регионов, которые не понимают, что поддержка бизнеса — это важнейший ресурс развития региона и всей страны», — заявил тогда Путин.

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Напомним, в преддверии заседания Госсовета ИА REGNUM совместно с Центром развития регионов и поддержки приоритетных проектов запустили специальный проект «Стань участником Госсовета». Его задача — узнать мнение экспертов, ученых, бизнесменов и представителей власти о мерах по повышению мотивации региональных команд, занимающихся повышением инвестиционной привлекательности в субъектах РФ. Наиболее интересные предложения будут учтены при подготовке доклада рабочей группы на заседании Государственного совета.

Чтобы высказать свое мнение и направить предложения в адрес рабочей группы, необходимо пройти по ссылке http://crreg.ru/anketa.html и заполнить форму, размещенную на сайте нашего агентства, или обратиться в Центр развития регионов и поддержки приоритетных проектов по адресу mail@crreg.ru.