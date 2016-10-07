Дрезден, Германия, 7 октября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. В саксонском городе Зебнитц молодые люди с ножом угрожали трём сирийским детям-беженцам и били их, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Юдель Пэн. Дети-беженцы. 1914

Нападение на мальчиков в возрасте 5,8 и 11 лет произошло, по данным полиции, 6 октября, когда они выходили из автобуса. По словам детей, злоумышленники выкрикивали праворадикальные лозунги.

Возле автобусной остановки полицейские задержали несколько молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет. Правоохранительные органы ищут очевидцев, чтобы проверить их причастность к инциденту.

В последнее время в земле Саксония участились случаи нападений на беженцев и места их проживания. В начале 2016 года в Баутцене был подожжён строящийся лагерь для беженцев. Саксония является бастионом исламофобского движения «Пегида».