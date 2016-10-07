Санкт-Петербург, 7 октября, 2016, 19:04 — ИА Регнум. «Газпром» способен обеспечить надежность поставок голубого топлива, любому потребителю, заявил первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром», председатель Совета Ассоциации «СОПКОР Сергей Алимов в рамках VI Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

gazprom.ru Строительство газопровода

Речь идет, в первую очередь, о системе трубопроводов «Южный коридор» для транспортировки газа в направлении КС Русская для проекта «Южный поток». Ее построили и после этого, в связи с политической ситуацией, дальнейшая реализация проекта была заморожена. Поэтому актуальным становится вопрос о том, в каком состоянии сегодня находится этот трубопровод и будет ли он готов к эксплуатации в случае необходимости.

«Мы должны сохранять работоспособность трубопроводов, технологических коммуникаций и конструкций, в период ожидания, до начала эксплуатации. К сожалению, обстановка сложилась таким образом, что пришлось заморозить реализацию этого проекта. Но это ни в коей мере не сказалось на обеспечении жизнеспособности смонтированного оборудования и коммуникаций», — сказал Алимов.

Это большое количество надземного оборудования и подземных трубопроводов компрессорной станции, а так же линейная часть магистральных газопроводов. Все это, смонтировано, увязано в единую технологическую схему и обеспечено системой противокоррозионной защиты. Это изоляционные защитные покрытия для подземных коммуникаций, лакокрасочное покрытие для надземных конструкций. Помимо этого, включена в работу система активной электрохимической защиты и предотвращено поступление атмосферного воздуха во внутреннюю полость трубопроводов. Учитывая эти факторы, по словам Алимова, несмотря на то, что газ по трубопроводам не транспортируется, они обеспечены защитой от коррозионных угроз, а их работоспособность в течение заявленного срока службы будет обеспечена.

Также он подчеркнул, что на действующих трубопроводных системах не реже чем раз в пять лет проводится диагностика технического состояния. И если выявляются какие-либо дефекты, то в зависимости от своей опасности они устраняются оперативно или в плановом порядке. «Это нормальная технологическая ситуация», — сказал Сергей Алимов.

«Все должны быть уверены, что мы обеспечим надежный транспорт газа любому потребителю», — заключил представитель организации.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в декабре 2015 года Анкара выдала российской стороне разрешение на создание в своих территориальных водах «Южного потока». В июне 2015 года Турция выдала разрешение на инженерные изыскания по «Турецкому потоку». Позже из-за осложнений российско-турецких отношений Анкара отозвала разрешения. «Турецкий поток» был заморожен по инициативе Москвы из-за сбитого турецкими ВВС российского Су-24. «Южный коридор» — это российская система газопроводов, которая предназначена для повышения объёмов газоснабжения центра и юга европейской части страны и обеспечения бесперебойности подачи газа в магистральный газопровод «Турецкий поток».