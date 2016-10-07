Ташкент, 7 октября, 2016, 18:59 — ИА Регнум. В столице Узбекистана прошло открытие отреставрированной мечети 1897 года строения, получившей новое название «Ислом ота» в честь первого президента республики Ислама Каримова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Jasur Hamroyev (Facebook) Мечеть «Ислом ота» в Ташкенте

Мечеть, известная под прежним названием «Джурабек», вновь открылась сегодня, в благословенную для мусульман пятницу.

Ранее, весной 2015 года, мечеть серьезно пострадала от пожара и была отремонтирована за счет средств младшей дочери покойного президента Лолы Каримовой-Тилляевой и ее мужа, бизнесмена Тимура Тилляева.

Таким образом, пространство для верующих расширилось, в новом здании теперь могут совершать молитву более 560 верующих. В здании имеются библиотека, установлено оборудование для людей с ограниченными возможностями, кондиционеры и новые комнаты для совершения омовения.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года. Временно исполняющим обязанности президента страны назначен Шавкат Мирзиёев. Выборы главы государства состоятся в Узбекистане 4 декабря.