Вашингтон, 7 октября, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри призвал расследовать действия ВКС России и вооруженных сил Сирии как военные преступления, сообщает Reuters.

Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

В качестве примера преступных действий глава американского внешнеполитического ведомства привел удары по больницам в Алеппо, которые, по его мнению, наносят российские и сирийские военные.

Перед встречей с министром иностранных дел Франции Керри заявил, что Россия и режим Асада «должны миру больше, чем объяснения того, почему они продолжают наносить удары по больницам, медучреждениям, а также женщинам и детям». По мнению главы Госдепа, такие действия надо расследовать, как военные преступления, а их исполнители должны ответить за произошедшее.

Напомним, в удерживаемом исламистскими террористами сирийском городе Алеппо, операцию по полному освобождению которого Вашингтон всячески тормозит, остаются не менее 250 тыс. мирных жителей. Заявления Керри и правозащитников об их страданиях и лишениях происходят на фоне срыва перемирия и договоренностей о гуманитарных коридорах для выхода мирного населения. Вашингтон так и не выполнили свою часть договоренностей по размежеванию террористов и умеренной оппозиции, удары по которой США требуют прекратить. Позднее США приостановили сотрудничество с Россией по Сирии.

Отметим, российская группировка ВКС находится на территории Сирии по просьбе законного сирийского правительства и выполняет контртеррористические операции. В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что ВКС России наносят авиаудары исключительно по позициям террористов и подкрепляют свои заявления материалами объективного контроля.