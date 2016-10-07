Нижний Новгород, 7 октября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Сразу 20 нижегородских школ получили предупреждения о недопустимости действий, нарушающих антимонопольное законодательство, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФАС.

Светлана Иванова ИА REGNUM Думы

Нарушения были связаны с тем, что в положениях о школьной форме и внешнем виде учащихся, принятых в этих учебных заведениях, идет указание моделей и фасонов школьной формы конкретного хозяйствующего субъекта.

Родителям заявлялось, что приобретать школьную форму необходимо только у определенного предприятия.

На основании статьи 39.1 Закона о защите конкуренции территориальный орган ФАС России выдал предупреждения 16 школам, 3 гимназиям и 1 лицею Нижнего Новгорода о необходимости приведения положений о школьной форме и внешнем виде учащихся в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства.