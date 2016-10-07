Ульяновск, 7 октября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области уже более 470 человек стали участниками программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая реализуется в регионе реализуется в регионе с 2013 года.

Татьяна Яблонская. Утро. 1954

«Обеспечение квартирами детей-сирот, переселение граждан из ветхого и аварийного фонда, реализация программы пятилетка благоустройства являются для нас приоритетными. Все эти программы напрямую влияют на качество жизни ульяновцев. А для нас крайне важно повысить комфортность проживания в регионе и исполнить, таким образом, майские Указы президента России», — подчеркнул глава региона Сергей Морозов.

Участникам программы предоставляются квартиры с площадью более 30 кв. м с полной внутренней отделкой. Кроме того, гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий, ежемесячно выплачиваются компенсации за наем помещения в размере 4 тыс. рублей.

По данным областного министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта, в ближайшие годы реализация жилищных программ в регионе будет продолжена.

Изменения в государственную программу развития строительства и архитектуры рассмотрены и одобрены на заседании правительства Ульяновской области во главе с губернатором.

Согласно документу, продолжится предоставление единовременных социальных выплат молодым семьям, сотрудникам бюджетных и IT-организаций, а также будет продлена возможность участия региона в отборе на получение субсидий из федерального бюджета для возведения социальной и транспортной инфраструктуры в строящихся жилых микрорайонах.

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В частности, в 2016 году 40 молодых семей смогут улучшить жилищные условия. На сегодняшний день более 200 работников бюджетных организаций смогли получить выплаты на приобретение жилья в ипотеку. В целом, программа направлена на наращивание объёмов жилищного строительства и увеличение доступности жилья для граждан.