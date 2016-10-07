Чебоксары, 7 октября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Сразу два факта мошенничества в интернете зарегистрировано за день в Чувашии. В первом случае пострадал покупатель моторной лодки, во втором — продавец козы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Коза

6 октября в отдел полиции № 5 УМВД России по городу Чебоксары обратился 38-летний местный житель. Мужчина сообщил, что хотел приобрести моторную лодку, объявление о продаже которой нашел на сайте объявлений в интернете. Связавшись с продавцом, он узнал, что интересующий его товар стоит 192 тыс. рублей, и чтобы лодку ему отправили, за нее нужно перевести предоплату 30% от стоимости.

Чебоксарец оформил кредит и перевел на указанный номер банковской карты 60 тыс. рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, а объявление о продаже исчезло с сайта.

В этот же день в полицию с заявлением о факте мошенничества обратилась и 54-летняя жительница Чебоксар. Женщина разместила в интернете объявление о продаже козы, стоимостью 5 тыс. рублей, указав в объявлении номер телефона супруга. В этот же день ему позвонил мужчина и сообщил о намерении купить животное. Чтобы оплатить покупку, звонивший попросил продиктовать номер банковской карточки. Через некоторое время он вновь связался с супругами и попросил продиктовать пароль, так как у него якобы не проходил платеж. Назвав дополнительные реквизиты банковской карты продавцы лишились более 8 тыс. рублей, имевшихся на счету.