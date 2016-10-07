Москва, 7 октября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Расширение емкости порта Евпатории, предусматриваемое проектом «Новый шелковый путь», будет отвечать как геополитическим интересам Китая, так и интересам крымских производителей. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 7 октября управляющий директор IFC Financial Center Илья Сикачев, комментируя информацию о крупном китайского портового проекта на Черном море по развитию крымского порта «Евпатория».

leviathanrf.com Евпаторийский морской торговый порт

«Новый шелковый путь» представляет собой разветвленную сеть маршрутов, которые задействуют автомобильный, морской и железнодорожный виды транспорта. Для того, чтобы эти транспортные артерии себя хорошо зарекомендовали, они должны обладать хорошей пропускной способностью и необходимой инфраструктурой, чтобы бизнес не тратил лишних денег и время и не рассматривал имеющиеся альтернативы», — отметил он.

Эксперт напомнил, что морской порт Евпатории в последний раз получал модернизацию в 1978 году и с тех пор в условиях стремительного роста глобальной торговли «просто не в состоянии обслужить способный потенциально возрасти в разы грузооборот». «Достаточно простых цифр: китайцы хотят его довести до 100 млн тонн в год, тогда как за прошлый год грузооборот не дотянул до 0,5 млн тонн в год. Расширение емкости порта будет отвечать не только геополитическим интересам Китая, но и его бизнеса, который, как и в случае строительства моста через Керченский пролив, может получить основные подряды», — пояснил эксперт.

При этом российские интересы также будут учтены, считает Сикачев. «Не останется внакладе и Россия и в первую очередь Крым, который зафиксирует рост инвестиций и получит соответствующую инфраструктуру, которую можно будет использовать как в качестве промежуточного звена для поставок российской продукции, так и собственной, произведенной на полуострове», — подчеркнул эксперт.

Эксперты прогнозируют бурное развитие китайской транспортно-логистической системы «Новый шелковый путь». В частности, в рамках этого проекта возможно появление крупного китайского портового проекта в северо-западной части Черного моря: в последний год перед присоединением Крыма к России стало известно о китайском мега-проекте по развитию крымского порта Евпатория до грузооборота в районе 100 млн тонн в год. Сейчас Крым является дотационным регионом России — из федерального бюджета в 2016 году на Крым было выделено 115 млрд рублей.