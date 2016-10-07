Вашингтон, 7 октября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Орбитальный телескоп «Хаббл» запечатлел последний этап жизни двойной звезды типа «красный гигант» в созвездии Гидры, которая с периодичностью в 8,5 лет выталкивает в космос гигантские плазменные шары, сообщает The Astrophysical Journal.

geralt Звезда

Звезда V Гидра, открыта астрономами несколько лет назад и расположена на расстоянии 1200 световых лет от Земли. Звезда является красным гигантом и переживает один из последних этапов своей жизни. На этих стадиях своей эволюции такие звезды нагреваются и сильно увеличиваются в размерах.

О том, что V Гидра регулярно выбрасывает в космическое пространство гигантские сгустки плазмы, астрофизики знали давно, но увидеть это явление им удалось только при помощи орбитального телескопа «Хаббл». С его помощью ученые выяснили, что плазменные шары имеют размеры в два раза превышающие планету Марс, выталкиваются звездой со скоростью 200−250 км в секунду. Расстояние от Земли до Луны эти объекты преодолели бы за 30 минут.

Стоит отметить, что звезда V Гидра к данному моменту уже потеряла половину своей массы и её внутренних возможностей не должно хватать для выбросов таких сгустков плазмы. Астрофизики считают, что рядом с умирающей звездой есть еще одна, которая вращается вокруг красного гиганта. Делая оборот вокруг V Гидра за 8,5 лет, эта невидимая астрономам звезда своим притяжением вытягивает сгустки материи, отправляющиеся затем в открытый космос.