Москва, 7 октября, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Гражданам, обратившимся за госуслугами через соответствующий электронный портал, будет предоставлена возможность уплатить госпошлину по пониженной ставке 0,7. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

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Сейчас нормы законодательства предусматривают применение пониженной госпошлины в случае обращения гражданина за госуслугой в через портал и получение результата госуслуги через портал. Однако в настоящее время наиболее востребованные государственные услуги, которые могут совершаться с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, не предусматривают получение результата совершения таких услуг в электронной форме (например, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, свидетельство о заключении брака), отметил замглавы Минфина Илья Трунин.

В связи с этим правительством было принято решение убрать из законодательства требование обязательного получения услуги в электронной форме как условия применения пониженной ставки пошлины, сообщил он.

Применение понижающего коэффициента при уплате государственной пошлины за совершение юридически значимых действий с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг только при обращении заявителя в электронной форме должно повлиять на достижение показателя, согласно которому доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должна составлять не менее 70% от количества граждан, обратившихся в указанные органы за оказанием этих услуг, отмечают в правительстве РФ.

Законопроект существенно увеличит количество обращений граждан в электронной форме и сократит расходы на прием заявителей и обработку заявлений, считают в правительстве.