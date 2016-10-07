Берлин, 7 октября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле говорит, что новый финансовый кризис не может быть исключён, передаёт Reuters. В этом он согласен с оценками МВФ о рисках банковской системы из-за «крайне свободной» монетарной политики.

geralt Экономичесикй кризис

На пресс-конференции Шойбле отказался отвечать на прямые вопросы о состоянии «Дойче банка», столкнувшегося с кризисом доверия после того, как США взыскали $14 млрд за продажу дефектных ипотечных ценных бумаг.

Шойбле снова резко осудил «ультра-свободную монетарную политику» Европейского Центробанка, которая включает негативные процентные ставки и другие нетрадиционные меры.

«Угроза нового кризиса не полностью исчезла», — заявил Шойбле.