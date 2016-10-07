Минск, 7 октября, 2016, 17:56 — ИА Регнум.



Cancillería del Ecuador Владимир Макей

Рабочий визит министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея в Польшу по приглашению его польского коллеги Витольда Ващиковского состоится 10 октября, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Формальным поводом визита является к 25-летие подписания Декларации о добрососедстве, взаимном признании и сотрудничестве между Польшей и Белоруссией. Помимо встреч с главой МИД Польши Витольдом Ващиковским, запланированы переговоры с «другими представителями руководства Польши для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества».

«В текущем году произошла заметная активизация белорусско-польского диалога. Об этом свидетельствует, в частности, серия визитов в Белоруссию министров иностранных дел, сельского хозяйства, охраны природы, транспорта, морского хозяйства Польши, возобновление межпарламентского диалога, интенсивная работа межправительственных комиссий и отраслевых рабочих групп», — сказано в официальном сообщении.

В МИД Белоруссии проинформировали также, что по итогам января-августа стоимостный объем белорусско-польского товарооборота составил $1,3813 млрд, что на 10,6% больше такого же периода 2015 года ($1,2493 млрд). Белорусский экспорт в Польшу оценён в $584,4 млн (+14%), а импорт из Польши — в $796,9 млн (+8,2%).

«Отрицательное сальдо составило 212,4 млн. долларов (по итогам января-августа 2015 г. — «минус» 224 млн. долларов)», — констатировали в МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Минске состоялись переговоры министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Анатолия Сивака с министром инфраструктуры и строительства Польши Анджеем Адамчиком и министром морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Мареком Грубарчиком. Совместные проекты в транспортной сфере обсудил 4 октября в Минске зампред Совмина Белоруссии Анатолий Калинин в ходе переговоров с министром морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Мареком Грубарчиком и заместителем министра инфраструктуры и строительства Польши Юстиной Скшидло.

Отметим, в 2016 году Варшава и Минск демонстрируют активизацию контактов в политической и экономической сферах. Весной Белоруссию посетил глава МИД Польши, а в октябре глава МИД Белоруссии может посетить Варшаву.